Hollicher Kamele aus Südafrika

Jasmin und Elmar Knöpker haben in Hollich gemeinsam eine Alpaka-Zucht aufgebaut. Am kommenden Wochenende sind die beiden auf dem Metelener Fettmarkt zu Gast und stellen die Produkte, die aus der Wolle der zutraulichen „Kamele Südamerikas“ hergestellt werden können, vor. Darunter sind Socken, aber auch Seifen und sogar spezielle Füllungen für Bettbezüge.

Das kommt dabei heraus, wenn man mit dem neugierigen Nachwuchs den Zoo in Nordhorn besucht. Jasmin und Elmar Knöpker sowie Sohnemann Felix hatten es seitdem die Alpakas, diese südamerikanische Kamelart, die immer so aussieht, als wenn die den letzten Friseurtermin verpasst hätte, schlagartig und bis heute angetan.

Die Produkte dieser vor allen Dingen wegen ihrer Wolle so geschätzten Tiere präsentieren die Knöpkers erstmalig am Sonntag, 24. Oktober, in Metelen auf dem Fettmarkt. Deren malerische Tiere leben aber nicht hoch in den Anden in Peru, sondern mitten in der Bauerschaft Hollich im benachbarten Burgsteinfurt.

Bis es soweit war, immerhin grasen mittlerweile mindestens zwölf schöne Exemplare auf dem Steinfurter Bauernhof, davon können die Beiden tolle Geschichten erzählen. Im „wirklichen“ Leben ist Jasmin Knöpker nämlich Industriekauffrau und Ehemann Elmar gelernter Koch. Der pfiffige Sohnemann Felix strebt mittlerweile den Lehrerberuf an. Tiere spielen auf diesem Bauernhof den Elmars Eltern jahrelang bewirtschaftet und gepachtet hatten, immer noch eine große Rolle. „2004 haben wir den Hof gekauft, einen neuen Anbau für meine Eltern errichtet und wir sind in den „alten“ Teil gezogen. Nun leben hier sozusagen drei Generationen mit Alpakas, Hühnern, Puten Schweinen, Hunden und, und, und…“, merkt man Elmar die Zufriedenheit regelrecht an. „2008 wurde Elmar erst einmal Hollicher Schützenkönig und dann kamen die Alpakas“, erzählt Ehefrau Jasmin und muss immer noch schmunzeln.

Die Vernarrtheit hatte zwar ihren Grund (Zoobesuch), aber die Beiden wollten mit Sohnemann Felix die Sache „Alpaka“ auch von Grund auf angehen. So wurde gelesen, man sammelte viele Informationen, knüpfte Kontakte und in Norddeutschland belegte man einen sogenannten „Halterkurs“. „Trotzdem haben wir am Anfang durchaus Fehler gemacht. Wir hatten uns ein junges Alpaka-Pärchen angeschafft und das wurde dann so, als wenn zwei 16-Jährige eine eigene gemeinsame Wohnung beziehen. Du glaubst es nicht“, berichtet Elmar. Schnell musste eine erfahrene Alpaka-Stute her und die brachte Ordnung in den Laden.

Die Herde wurde größer und heute vermarkten die Knöpkers naturnahe Produkte, die man aus der so beliebten Wolle von kleinen Betrieben herstellen lässt. „Neben tollen Socken und Stulpen nutzen wir auch Extrakte aus der Wolle. Hier ist es vor allen Dingen das Keratin, das dem menschlichen Keratin sehr ähnlich ist und ein wichtiger Bestandteil verschiedener unserer Pflegeprodukte wie Seifen mit unterschiedlichen natürlichen Duftnoten, Duschartikel und Rasierseifen darstellt“, beschreibt Elmar Knöpker die Palette, die auch am Sonntag auf dem Fettmarkt in Metelen angeboten wird. Und unter anderem mit Alpakawolle gefüllte Oberbetten vorstellt. Ein Angebot, das auf jeden Fall zur Jahreszeit passt. „Das, was wir so nebenbei erwirtschaften, stecken wir in unsere Alpakaleidenschaft. So haben wir mittlerweile verschiedenfarbige Tiere, was man Wollsocken und Seifen dann auch ansieht. Für uns muss alles überschaubar bleiben und die Tiere stehen bei uns im Mittelpunkt“, betont Jasmin.

Man kann den Hof auch nach vorheriger Absprache besuchen und dort auch eine Kaffeetafel buchen. Kindergärten, Bewohner von beschützenden Einrichtungen und viele Radwanderer hat man schon von den tollen Alpakas und dem naturnahen Hofleben begeistern können. Man muss also nicht bis Nordhorn reisen, um auf den Alpaka-Geschmack zu kommen.