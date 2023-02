Immer an der Grenze lang

Metelen

Metelens Heimatfreunde setzen am 4. März ihren Schnatgang rund um den Ort fort. Bei der Premiere hatten sie gut ein Drittel der insgesamt 36 Kilometer Wegstrecke von Grenzstein zu Grenzstein zurückgelegt, diesmal sind weitere zwölf Kilometer ins Auge gefasst. Die Wanderung führt dabei über Stock und Stein, durch Hecken und über kleinere Bäche – immer an der Grenze entlang. Wer mitmachen will, sollte gut zu Fuß sein und auch möglichen Unbilden des Wetters trotzen. Gewandert wird bei jeder Witterung.

Von Dieter Huge sive Huwe