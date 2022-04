Jeden Tag eine andere Sportart

Sportcamp in den Osterferien

Metelen

In den Osterferien nur auf dem Sofa rumhängen? 34 Kinder aus Metelen haben da keine Lust drauf und nehmen aktuell am Sportcamp teil. Jeden Tag lernen sie dort neue Sportarten kennen. Das Camp findet bereits zum dritten Mal in Metelen statt – und ist dennoch eine Premiere.

Von Joel Hunold