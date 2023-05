Ära der Kaugummi-Automaten vor dem Ende?

Andreas Ernst betreut auch drei Kaugummi-Automaten in Metelen. Hier tauscht er gerade den Inhalt des sichernden Kastens aus, der an einem Haus am Viehtor hängt.

Andreas Ernst fährt mit seinem weißen Hochdachkombi am Viehtor vor und hält direkt neben dem Haus, an dem die rote Kiste hängt. Ein Inbusschlüssel und ein weiteres Spezialwerkzeug sind schnell zur Hand, unverzichtbar, um an den Inhalt des Kastens zu gelangen. Zwar nicht ganz so sicher wie Fort Knox, aber doch ordentlich armiert sind die Blechkisten, um Vandalen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.