Kinkerlitzchen soll in diesem Jahr wieder durchstarten

Die Organisatoren von Klangkultur wollen an das Kinkerlitzchen-Festival des Vorjahres anknüpfen.

Das ist doch einmal eine echt gute Nachricht in diesen pandemietrüben Zeiten: Geht es nach den Machern, wird es auch in diesem Jahr eine Neuauflage des Kinkerlitzchen-Festivals geben. „Irgendwie haben wir den tollen Schwung des eintägigen Events im vergangenen Jahr konservieren und mitnehmen können und wollen in 2022 wieder richtig durchstarten“, freut sich nicht nur Benjamin Doedt auf den Sommer.