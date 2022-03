Kleiderkammer öffnet ab Samstag

Die Kleiderkammer der Kolpingfamilie an der Kirchstraße öffnet am Samstag wieder. In dieser Woche waren Mitarbeiterinnen dabei, die Räume nach Monaten der Schließung zu reinigen und das Sortiment von Winter- auf Übergangs- und Sommerbekleidung umzustellen. Benötigt wird aktuell vor allem Kleidung für Kinder, da kartonweise Kindersachen an die polnisch-ukrainische Grenze geliefert wurden.

Nach monatelanger, durch die Corona-Ppandemie bedingte Pause öffnet am Samstag die Kleiderkammer der Kolpingfamilie wieder. In den vergangenen Tagen waren helfende Hände emsig dabei, das Angebot zu sichten, umzusortieren und die Räumlichkeiten im Rahmen einer Grundreinigung wieder auf Vordermann zu bringen.

„Wir haben Übergangs- und Sommerware aus dem Lager geholt und präsentieren gut erhaltene Kleidung“, berichtet Anke Möllers. Angesichts des leichten Wintereinbruchs dürfte der ein oder andere Gang ins Lager, in dem jetzt die wärmende Kleidung deponiert ist, durchaus notwendig sein.

Wer sich der Jahreszeit gemäß ausstatten will, findet, nach Größen sortiert, eine breite Auswahl an Bekleidung in der ehemaligen Kaplanei, gleich gegenüber dem Turmeingang der Pfarrkirche an der Kirchstraße. Das Angebot wendet sich ausdrücklich an alle Interessierten. Für jedes Kleidungsstück wird – mit Ausnahme von Kindersachen – jeweils ein Euro Schutzgebühr erhoben.

Geöffnet ist die Kleiderkammer ab sofort an jedem Samstag von 10 bis 12 Uhr, informiert Anke Möllers. Die Auswahl ist aktuell im Bereich der Kinderkleidung ein wenig eingeschränkt. „Wir haben etliche Kartons mit Kinderbekleidung für die Unterstützung der Flüchtlinge in der Ukraine gepackt“, berichtet die Kleiderkammer-Mitarbeiterin. Diese wurde im Rahmen der von der Ortsunion organisierten Aktion via Neuenkirchen an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht.

Entsprechend gibt es aktuell auf den Regalen für Kinderbekleidung einige Lücken. „Wir benötigen deshalb dringend gut erhaltene Bekleidung für Mädchen und Jungen“, hofft Anke Möllers darauf, dass sich der freie Platz bald wieder füllen wird. Abgegeben werden kann gebrauchte Bekleidung an jedem ersten Donnerstag im Monat. Zwischen 16 und 18 Uhr ist die Kleiderkammer dafür geöffnet.

Auch während der Vakanz in den vergangenen Monaten gab es für Bedürftige die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung zu erhalten, berichtet Möllers von besonderen Fällen. Hier ist der kurze Draht der Kolpingfamilie zur Gemeindeverwaltung eine große Hilfe. Aktuell erwartet man eine Nachfrage von den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind und teils nur mit dem Notwendigsten in Metelen eine Bleibe auf Zeit gefunden haben.

Für die Kolpingfamilie informiert Franz-Josef Wiechers, dass noch Mitarbeitende für die Kleiderkammer gesucht werden – auch solche, die sich nur punktuell einbringen wollen. Kontakt: Telefon 0 25 56/15 48.