Kleine Abenteuer in der Nachbarschaft

Metelen

Ein gut eingewachsenes Grundstück der Kirchengemeinde gleich in der Nachbarschaft darf die Kita St. Marien jetzt als Außenspielgelände nutzen. Nur einen Steinwurf vom Kindergarten am Esch entfernt liegt das Gelände, das alten Baumbestand aufweist und das mittlerweile auch drei Hühner beherbergt. Die Mädchen und Jungen finden die täglichen Ausflüge zu dem Spielort in der Nachbarschaft klasse.

Von Dieter Huge sive Huwe