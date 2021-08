Kuchenkreislauf bleibt in Schwung

Bei Familie Krabbe am Neutor liegt oft Kuchenduft in der Luft. Das kommt davon, weil die Frau des Hauses gern und regelmäßig backt. An einem Morgen in dieser Woche gibt Karola Krabbe die Zutaten für einen Zucchini-Gewürzkuchen in eine Rührschüssel, vermengt alles, füllt den Teig in die Kastenform, schiebt beides in den Ofen und weiß schon jetzt: Ehemann Erich und Sohn Klaus, der oft zum Kaffee im Elternhaus vorbeischaut, werden am Nachmittag den Kuchen genießen und ihre Backkünste anerkennend hervorheben. „Sie sind dankbare Abnehmer“, freut sich die 69-Jährige, wenn‘s den beiden schmeckt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch