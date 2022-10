Leckere Brote für den guten Zweck

Hmmm – in der Metelener Bauerschaft Naendorf, genauer gesagt bei Elisabeth Stauvermann, dürfte es in den vergangenen Tagen sehr verführerisch geduftet haben. Im Prinzip stand der heimische Backofen nicht wirklich still und legte, wie Stauvermann selbst, einige Überstunden ein, um bereit zu sein für die nächste Brotback-Aktion des Montagstreffs. Am heutigen Samstag können sich Interessierte und Hungrige wieder davon überzeugen, wenn die acht Frauen des Treffs ihre Erzeugnisse in den Räumlichkeiten von HTG präsentieren und verkaufen. Der Erlös kommt, wie immer, der Kinderkrebshilfe zugute.

