Letzte Ruhe in fremder Erde

Die Bestattungsregeln auf Metelens Friedhöfen – hier der Alte Friedhof an der Ochtruper Straße – führten in der Vergangenheit in Einzelfällen zu Konflikten.

Sterben und Tod sind Themen, die betroffene Angehörige zutiefst berühren. Sie leiden mit, und wollen sich dann in ihrer Trauer nicht mit profanen Dingen beschäftigen müssen. Hierbei kommen ihnen Bestattungsinstitute zur Hilfe. Sie kümmern sich auch um die bürokratischen Anforderungen von Beisetzungen. Doch in Metelen gab es in den vergangenen zwei Jahren Fälle, in denen ihnen die Hände gebunden waren – mit schmerzlichen Folgen für die Hinterbliebenen.