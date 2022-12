Lichtergruß an der Bundesstraße

Ein Bild von einem Baum: 3000 LED-Birnchen erleuchten abends und in den Morgenstunden vor Sonnenaufgang den sieben Meter hohen Baum am Gehlhaarweg.Neben den großen Kugeln ist der Baum auch mit großen Strohbasteleien geschmückt.

Er war immer ein Bild von einem Baum. Jahrzehntelang stand er vor dem Wohnhaus in Metelen, wuchs kerzengerade in den Himmel und machte sich allmählich auch immer breiter. Logisch, denn wer so wie diese Tanne in die besten Jahre kommt legt an Umfang zu. Problem nur: Durch zwei Fenster des Hauses waren bald nur noch Zweige zu sehen. Doch dann nahte die Adventszeit.