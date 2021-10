Lkw rutscht in Graben

Gut zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr am Samstag. Ein Lkw samt Anhänger war auf der Schöppinger Straße in den Graben gerutscht.

Das war am vergangenen Samstag ein ziemlicher Schreck in der Morgenstunde für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Metelen. Um exakt 9.06 Uhr ging ein Notruf bei der Metelener Wehr ein, der anschließende Einsatz nahm weite Teile des Samstags in Anspruch.

Kurz vor 9 Uhr war ein Lkw samt Anhänger auf der Schöppinger Straße in Höhe der Einmündung Samberg 9 in Richtung Metelen von der Fahrbahn abgekommen und auf der gegenüberliegenden Seite links in den Graben gerutscht. Die Barkasse selbst und einige Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen – zum Glück herrschte zum Zeitpunkt des Alleinunfalls auf der Straße selbst wenig Verkehr, so dass keine weiteren Kraftfahrzeugführer oder Passanten gefährdet wurden.

Laut Polizei war dem Fahrer des verunfallten Lkw während der Fahrt schlecht geworden, so dass er die Gewalt über den Sattelzug verloren hatte. Er wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Den Unfallort sperrte die Feuerwehr weiträumig ab, der Verkehr musste umgeleitet werden. Anschließend wurden Lkw und Anhänger mit einem Spezialkran geborgen und abtransportiert. Über die Höhe des Unfallschadens lagen keine Informationen vor – sie dürfte allerdings erheblich gewesen sein.