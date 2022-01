Metelens Treckerfreunde bringen Traktor aus dem Ahrtal auf Vordermann

Metelen

Der MAN-Oldtimer ist fertig! Metelens Treckerfreunde hatten viele Wochen lang und in zwei Werkstätten an dem Traktor herumgeschraubt, der während der Flut an der Ahr fast gänzlich unter Wasser stand und an vielen Stellen mit Schlamm verkrustet war. Einige Teile, wie etwa die Lampen, mussten ersetzt werden. In die Restaurierung anderer Teile flossen Sachverstand und Erfahrung der Traktor-Liebhaber ein.

Von Martin Fahlbusch