Metelen braucht eine fünfte Kita

„Im Kindergartenjahr 2023/2024 sowie in den Folgejahren ist aufgrund der steigenden Zahl an Kindern sowie der höheren Anmeldequoten ein weiterer Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Metelen notwendig.“ Dieses Fazit zieht das Jugendamt des Kreises Steinfurt in einer Stellungnahme, die sie auf Anfrage dieser Zeitung hin abgab. In der Konsequenz der jüngsten Berechnungen aus dem Kreishaus bedeutet dies, dass eine fünfte Kindertageseinrichtung in der Gemeinde notwendig sein wird.

