Metelener kauft gutgläubig unterschlagene Mobiltelefone

Die Verhandlung gegen die beiden 22 und 23 Jahre alten Angeklagten aus Rheine wegen Unterschlagung von vier Paketen mit zwölf hochwertigen Handys im Wert von knapp 12 000 Euro zum Nachteil zweier Elektronikunternehmen wurde jetzt am Amtsgericht Rheine fortgesetzt. Sie sollen laut Anklage gemeinsame Sache gemacht haben. Während der ältere Auslieferungsfahrer die Handypakete im Sommer 2019 unterschlagen habe, soll der jüngere Mitangeklagte sie an einen Interessenten in Metelen mit gefälschten Rechnungen verkauft haben.

