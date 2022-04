Hegering lädt Kita-Kinder zu spannenden Erlebnissen im Wald ein

Reinhard Brüning stellte in der rollenden Waldschule Tiere aus Wald und Flur vor: Wie weich das Federkleid einer Schleiereule ist, fühlten diese beiden Mädchen.Auch Frettchen, wuselige Jagdhelfer, durften in Aktion erlebt werden. Einige der Kinder führten sie sogar an der Leine spazieren.Unter dem Hochsitz versuchten die Kinder, verschiedene Präparate den Tieren zuzuordnen.

Foto: Dieter Huge sive Huwe