Mit viel Gefühl am Cembalo

Metelen

Eine musikalische „Europareise mit Cembalo“ hatte Metelens Kantor Sergey Myasoedov sein Programm betitelt, das er am Sonntagnachmittag in der Stiftskirche zu Gehör brachte. In dem stimmungsvoll erleuchteten Gotteshaus erklangen unter anderem Werke von Domenico Scarlatti und Johann Sebastian Bach. Hohe Musikalität und bemerkenswerte Fingerfertigkeit begeisterten die Zuhörer.

Von Martin Fahlbusch