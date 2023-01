Mit Weihrauch, Gold, Myrrhe und Kreide

Mattis und Greta Wellermann sowie Gesa Fiege sitzen noch als Letzte in den Bänken der Metelener Pfarrkirche. Alle anderen Sternsinger sind bereits ausgeschwirrt. „Wir warten noch auf meine Mama“, zeigt Greta in Richtung Altar auf Catrin Wellermann. Sie verteilt noch Kreide, Zettel und Sticker an die Kinder, bevor sie ihr eigenes Trüppchen in den Familienkleinbus einlädt. „Zuerst geht es zur Kita St. Marien“, erklärt die Mama.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert