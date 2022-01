Miteinander, aber ganz individuell

Metelen

In freundschaftlicher Nachbarschaft, die Sicherheit bietet, aber auch mit Rückzugsbereichen und vor allem in größtmöglicher Selbstständigkeit ist das Wohnen in den ambulanten Wohnangeboten der Caritas im St.-Sophien-Haus möglich.Insgesamt leben dort 32 Menschen mit Behinderungen. André Herking und Leonie Seibelt gewährten WN-Mitarbeiterin Irmgard Tappe jetzt Einblicke in ihre ganz individuelle gestalteten Appartements.

Von Irmgard Tappe