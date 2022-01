Moddefeld-Windpark in der Flaute

Metelen

Weiter in Geduld üben müssen sich die Initiatoren des geplanten Bürgerwindparks im Bereich Moddefeld/Haltern. Ohne die Baugenehmigung können sie sich nicht an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. So verzögert das Vorhaben sich.

Von Dieter Huge sive Huwe