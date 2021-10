Modeschmuck und Manuel Neuer

Auch an den Flohmarktständen war jede Menge los an beiden Tagen. Der Fettmarkt zog wieder viele Besucher – auch aus der näheren Umgebung – an.Bei bestem Wetter war der Metelener Fettmarkt auch am Samstag sehr gut besucht.Die Landfrauen hatten reichlich gebacken.

Foto: Irmgard TappeIrmgard TappeIrmgard Tappe