Musical, Melodram und Krimi-Kost

Metelen

Einen ganz besonderes Konzert erlebte das Publikum in der Dankeskirche. Rosa Latour sang Lieder aus dem Film „8 femmes“, in dem acht Frauen im Verdacht stehen, den Hausherren Marcel getötet zu haben. Doch wer hatte das stichhaltigste Motiv, wer ist die Mörderin? Verraten wurde es am Sonntag nicht, wohl aber machte die Sängerin, die sich selber am Piano begleitete, Lust darauf, den Film anzuschauen.

Von Irmgard Tappe