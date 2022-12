Mutter springt für Melchior ein

Metelen

Ganz schön wuselig ist es bei der Probe für das Krippenspiel, das an Heilig Abend im Rahmen des 15-Uhr-Gottesdienstes für junge Familien in der Dankeskirche aufgeführt wird. In diesem Jahr machen besonders viele junge Kinder mit. Aber Gabi Seemann und Helga Drewes bleiben dank langjähriger Erfahrung cool: „Wenn wir das Krippenspiel dann an Heilig Abend aufführen, klappt alles.“

Von Heidrun Riese