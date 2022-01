Nachfolgerin ist schon in Arbeit

Sie war das letzte Relikt der ehemaligen Landeseisenbahn-Strecke von Burgsteinfurt nach Borken. Jetzt wurde die Brücke über die Vechte am Nieporter Esch abgerissen. Sie wird durch eine Neukonstruktion in Stahlbauweise ersetzt, die einen rutschsicheren Belag bekommen soll, damit Radfahrer und Fußgänger den Fluss ab Ende Februar/Anfang März wieder sicher überqueren können.

Mit der Kraft etlicher Tonnen drückt der Greifer ins Metall. Er ist bissig, dieser Metallfinger am Bagger, und was ihm in die Kralle kommt, hat kaum eine Chance. Dennoch ist es für den Abbruchbagger der Firma Wiggenhorn nicht einfach, die Kastenbrücke über die Vechte zu zerlegen. Den Abriss am Nieporter Esch verfolgen immer mal wieder Zuschauer.