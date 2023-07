Naturliebhaber schafft für Insekten ein Paradies 

Hans Hoffmeister schuf in vielen Jahren ein Naturparadies im heimischen Garten, der am Ortsrand liegt.

Hummelhausen ist ein kleines Naturparadies am Rande einer münsterländischen Ortschaft... Das klingt zwar wie der Beginn eines Märchens, ist aber eine wahre Geschichte. Denn ein solches Paradies hat Hans Hoffmeister auf seinem Grundstück an der Kolpingstraße geschaffen. Vom Frühling bis zum Spätherbst blüht es dort in wechselnden Farben.