Nervenkitzel in 27 Metern Höhe

In rund 27 Metern Höhe kreischen die Besucher des Fahrgeschäfts „X-Factor“, während die glockenartige Attraktion wieder nach unten schwingt. 16 Personen können pro Durchlauf in den Sitzen platznehmen und werden jedes Mal ordentlich durchgeschleudert. Seit 19 Jahren betreibt Frank Steinert die Riesenschaukel. Vor zwei Wochen war er noch in Münster auf dem Send. An der Altstadt-Kirmes im Ortskern von Metelen nimmt er an diesem Wochenende zum ersten Mal teil. „Schöner Aufbau, schönes Städtchen“, fasst er knapp zusammen.

