Neue Aufgabe für Pastoralreferentin

Beerdigungen sind für Angehörige eines Verstorbenen besondere Momente, um den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Nun hat sich Pastoralreferentin Ruth Bentler fortbilden lassen, um Beerdigungen durchzuführen. Sie gibt Einblicke in eine anstrengende, aber erfüllende Aufgabe.

„Anstrengend und zugleich bereichernd“ – So beschreibt Ruth Bentler ihre jüngste Fortbildung, in der sie die Qualifikation für Beerdigungsdienste erworben hat. Damit ist die Pastoralreferentin von Ss Cornelius und Cyprianus berechtigt, Beerdigungen vorzunehmen. Die einwöchige Fortbildung hat Ruth Bentler im Institut für Diakonie und Pastorale Dienste in Münster absolviert.