Neues Bürgerradweg-Projekt in Sicht

Metelen

Schon weit fortgeschritten sind die grundsätzlichen Überlegungen für einen Bürgerradweg an der Ochtruper Straße. Dieser soll zwischen dem Kreisverkehr am Nordring und dem Stauvermannweg gebaut werden. Anlieger unterstützen das Projekt, erläutert Reinhard Brüning, der das Vorhaben mit initiiert hat. Schwierigkeiten liegen in der Topografie der Strecke. Ferner muss die Gemeinde Grund zur Verfügung stellen.

Von Dieter Huge sive Huwe