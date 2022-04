Neugierig auf den Seifenplatz

Ein volles Haus verzeichnete der Seifenplatz beim Tag der offenen Tür am Samstag. Zahlreiche Metelener nutzten die Gelegenheit, um sich selber einen Eindruck vom neuen Coworking-Space im Herzen des Orts zu verschaffen. Die drei Initiatoren zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Die ersten Mieter sind schon bei der Arbeit. Auch die KIM, die SPD und das DRK nutzen das neue Angebot.

Offene Türen im Coworking-Space am Sendplatz

„Leerstand beseitigen, den Ortskern beleben, zum Klimaschutz beitragen, in Metelen wohnen und arbeiten sowie Treffpunkt für Gruppen und Vereine sein“, so beschrieb Bürgermeister Gregor Krabbe das Angebot des Nachbarschaftsbüros Seifenplatz, das am Samstag zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hatte. Und der hinterließ einen positiven und vielversprechenden Eindruck bei den zahlreichen Gästen.