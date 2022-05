Neun offene Gärten locken Radler

Angebot von „Wir sind Metelen“ und KIM am 19. Juni

Metelen

Am 19. Juni laden der Marketingverein und die KIM zur Gartentour rund um Metelen ein. Antje Schmies-Hoffmann hat diesmal neun Stationen zusammengestellt, an denen im Rahmen der 24 Kilometer langen Rundtour die radelnden Gartenfreunde erwartet werden. Private Gärten gehören ebenso dazu wie halböffentliche Orte. Und auch der Gaumen wird an dem Sonntag gekitzelt.

Von Dieter Huge sive Huwe