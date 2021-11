Nicht nur ein Angebot für Mädchen

Metelen

Seit 20 Jahren bietet die Gruppe „Nadel und Faden“ Kindern einen Einstieg in das Thema Handarbeiten an. Zwar sind es meist Mädchen, die sich regelmäßig im Ackerbürgerhaus treffen, doch haben mittlerweile auch zwei Jungen Anschluss an die Gruppe gefunden.

Von Irmgard Tappe