„Pirateneintopf“ statt „Linsensuppe“

Ernährungsberaterin referiert in Kita St. Marien

Metelen

Kinder brauchen eine vollwertige Ernährung, um gesund heranzuwachsen: Was auf dem Speiseplan des Nachwuchses stehen sollte, erklärte Elisabeth Höffker jetzt interessierten Eltern in der Kita St. Marien. Die Teilnehmenden tauschten jede Menge Tipps und Tricks aus – und erfuhren so zum Beispiel, wie eine Makkaroni das Wassertrinken spannend macht und unter welchem Namen sogar die Linsensuppe schmeckt.

Von Irmgard Tappe