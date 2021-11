Premiere begeistert auch Vorsichtige

Am Freitag verkrochen sich die Marktbesucher noch unter dem Zelt vor dem Nieselregen, doch am Samstag zeigte sich Metelens Weihnachtsmarkt von seiner schönsten Seite. Glühwein, weihnachtliche Angebote in den Buden und das Rentiergespann begeisterten.

Einer von vielen, die am Wochenende über den Sendplatz schlendern, ist Dirk Gielen. Und darüber hinaus ist er einer von vielen, die voll des Lobes sind über das, was sie hier vorfinden: „Ich find’s großartig, dass im Ort ein Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt er. Ehefrau Carolin und Tochter Anna begleiten ihn an diesem Samstagnachmittag. Für den Metelener ist es bereits der zweite Besuch: Am Abend zuvor traf er sich hier mit seinem Stammtisch.