Prioritäten für die Sanierung festlegen

171,6 Kilometer lang ist das Netz der Wirtschaftswege in Metelen. In der Unterhaltungspflicht der Gemeinde befindet sich davon der Großteil, nämlich knapp 103 Kilometer. Und genau über diese Wege machte sich am Montag der Bauausschuss in seiner Sitzung Gedanken. Thema war nicht zum ersten Mal das „Ländliche Wegenetzkonzept“, das ein Fachbüro aus Osnabrück für die Kommune erarbeitet – gemeinsam mit den Menschen vor Ort.

