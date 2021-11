Ratsbeschluss unter Applaus gekippt

Metelen

Die Zufahrt zum geplanten Anbau an das Feuerwehrgerätehaus wurde in der Sondersitzung des Rates neu beschlossen. Vom Tisch ist die von SPD, Grünen und UWG durchgesetzte bisherige Planung, die Alarmzufahrt von der Ochtruper Straße aus zu bauen. Diesen Beschluss nahm der Rat in geheimer Abstimmung mit Zwei-Drittel-Mehrheit zurück. Die Zufahrt erfolgt nun über die Straße „Zum Stadion“.

Von Dieter Huge sive Huwe