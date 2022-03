Sachspenden für die Ukraine

Metelener Bürgerinnen und Bürger, die den Menschen in der ukrainischen Kriegsregion mit Sachspenden helfen möchten, können sich am heutigen Rosenmontag im CDU-Bürgerbüro am Schilden (Schilden 3, neben dem Buch und Schreibwaren Ewering) einfinden. Dort werden von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am morgigen Dienstag von 14 bis 17 Uhr Hilfsgüter in Empfang genommen, die dann über den Hilfstransport der Neuenkirchener Schützenvereine noch in der laufenden Woche an die polnisch-litauische Grenze gebracht werden sollen.

Langfristig muss man sicherlich abwarten, wie solche Konvois organisiert werden – und was wirklich gebraucht wird. Momentan werden wohl Kinderschuhe, Windeln, jegliche Formen von Hygiene-Artikeln – von Seife bis Zahnbürste – und Konserven benötigt.