Schlussspurt in Emmas Ladencafé

Am Wochenende öffnet erstmals „Emmas Ladencafé“, das vom Marketingverein und vielen ehrenamtlichen Kräften getragene Geschäft an der Sendstraße. Neben einem gemütlichen Café werden hier auch regionale Produkte angeboten.

Antje Schmies-Hoffmann gehört zum Team der ehrenamtlich Engagierten, die künftig den Laden betreuen. Hier richtet sie gerade Eierlikör-Flaschen in einem der Lebensmittel-Regale aus.Kreative Frauen teilen sich ein Regal: Anne Brand (Foto l. unten) und Ulla Wellmann stellen selbst gemachte Produkte und Angebot vor. Heinz und Renate Wilpers bieten Imkereiprodukte an.

Es ist wie bei jeder Geschäftseröffnung: In den Tagen vor dem Start wird es nochmals hektisch. Nicht anders auch in Emmas Ladencafé, das wie geplant am Wochenende, pünktlich zum Fettmarkt, erstmals öffnet. Und dafür wurde in dieser Woche nochmals kräftig in die Hände gespuckt.