Schöne Gärten müssen noch warten

Es hätte so schön sein können. Neun Gärten, alle in Metelen und in den umliegenden Bauerschaften gelegen. Blühende Rosen, Rhododendren, die mit ihren Farben in Lila- und Rosatönen betören. Und das alles in Anlagen, die sich deutlich herausheben aus dem Gros an Gärten in der Vechtegemeinde. Doch daraus wird nun nichts. Antje Schmies-Hoffmann, die seit vielen Jahren die Touren organisiert, musste die diesjährige Auflage absagen.

Eigentlich hätten die Gärten am Sonntag geöffnet, doch machte Corona der rührigen Organisatorin nochmals einen Strich durch die Rechnung. „Ich hatte noch versucht, den Termin auf Mitte August zu verschieben, aber das hat dann letztlich auch nicht geklappt.“ Vier der neun Gartenbesitzerinnen und -besitzer hatten den August-Termin abgesagt. „Verstehen kann ich das schon“, sagte Antje Schmies-Hoffmann. „Schließlich sind die Gärten gerade jetzt am schönsten.“ Im August habe die Hitze des Sommers bereits Spuren hinterlassen – da wollten einige der Teilnehmer ihre Gärten nicht zeigen.

Die Metelenerin, die für den Marketingverein und die KIM die Gartentour managt, geht aber davon aus, dass im kommenden Jahr noch alle Teilnehmer bei der Stange sind. Schon jetzt hat sie überdies die feste Zusage eines weiteren Gartenbesitzers – macht dann zehn Gärten. Die liegen allesamt im Ort. 22 Kilometer lang soll die Tour dann werden. „Da bleibt genügend Zeit, sich alle Gärten anzuschauen“, so Antje Schmies-Hoffmann, die selber ebenfalls mit einem grünen Daumen gesegnet ist.