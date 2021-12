Schrott-Automobilen droht der Abwracker

Metelen

Sie beschäftigen das Ordnungsamt immer wieder: Illegal am Straßenrand abgestellte Autos ohne Kennzeichen. In den meisten Fällen gelingt es jedoch nicht, die Halter zu ermitteln. Nach einer Drei-Wochen-Frist kommt in der Regel der Autoverwerter und holt die Karossen ab.

Von Dieter Huge sive Huwe