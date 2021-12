Schutzhütte wird Winterbaustelle

Heimatverein hat mit Arbeiten in der Metelener Heide begonnen

Metelen

Am Wochenende war Baubeginn für die Schutzhütte, die der Heimatverein bis zum März 2022 in der Metelener Heide, unmittelbar neben dem Radweg nach Burgsteinfurt, bauen will. Die Grundfläche des dreieckigen Gebäudes wurde ausgekoffert, geschottert und planiert.

Von Dieter Huge sive Huwe