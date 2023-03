Renitenten Gast mit Kabelbinder fixiert – Verfahren eingestellt

Ohne ein Urteil endete das Verfahren gegen einen 26-jährigen Metelener, der als Security-Mitarbeiter beim Spielmannszug-Konzert im Vorjahr angeklagt war. Er soll einen renitenten Gast der Veranstaltung mit Kabelbindern so stark fixiert haben, dass dieser starke Schmerzen erlitt.

Es war für den Metelener immer ein Nebenjob, einer, mit dem sich am Wochenende etwas hinzuverdienen ließ. Seine Mitarbeit in einem Security-Dienst brachte den 26-Jährigen am Dienstag allerdings auf die Anklagebank des Steinfurter Amtsgerichts.