Seehof Reuter stellt sich neu auf

Metelen

Der Seehof Reuter, seit Jahrzehnten Urlaubsort pferdebegeisterter Mädchen, will sich neu orientieren. Inhaberin Britta Reuter plant die Schaffung von drei Ferienwohnungen, die sich an Reiter, aber etwa auch an Radtouristen wenden. Daneben soll das Angebot für Pferdeferien junger Menschen aber – wenn auch in reduzierter Form – beibehalten werden. Mit dem Konzept beschäftigt sich am Montag auch der Rat.

Von Dieter Huge sive Huwe