Metelener Investor plant Gesundheitszentrum und 24 Wohnungen

Vier Spitzgiebel geben dem Neubau, von der Kirchstraße aus betrachtet, sein markantes Gesicht. Die strukturierte Front der Klinkerfassaden setzt sich im linken Gebäudeteil fort, das nach der Umgestaltung nur noch ganz entfernt die Skelettstruktur des jetzigen Wohngebäudes erkennen lässt. In dessen Erdgeschoss soll eine Apotheke ansässig werden, unterhalb der Wohngeschosse im rechten Gebäudeteil eine Arztpraxis einziehen.Investor Martin Wiggenhorn (r.) und sein Architekt Markus Reß stellten am Montagmittag im Alten Amtshaus und am Abend auch den Ausschüssen im Bürgersaal das 5,5-Millionen-Euro-Projekt vor.

Foto: Ingenieurbüro Johann Hoffhsh