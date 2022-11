Spatenstich für den Spritzenhaus-Anbau

Mit dem Spatenstich erfolgte am Mittwochmorgen der offizielle Startschuss für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus.

„So kann das gerne weitergehen“, freute sich Feuerwehrchef Manfred Krude am Mittwochmorgen darüber, dass er innerhalb von nur fünf Tagen gleich zweimal die Ausgehuniform mit Blick auf Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Metelen anziehen durfte. Am Samstag ging es um die Einweihung des neuen Logistik-Fahrzeugs (wir berichteten), am Mittwoch nun um den ersten Spatenstich für den lang ersehnten und intensiv geplanten Anbau ans Feuerwehrgerätehaus.