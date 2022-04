Spielmanns- und Fanfarenzug probte trotz der Pandemie

Der Spielmanns- und Fanfarenzug Kolping Metelen 1952 traf sich am vergangenen Wochenende zur ersten großen Mitgliederversammlung seit Beginn der Pandemie. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der erste Vorsitzenden, Henning Bückers, begrüßte 93 Mitglieder im Vereinslokal Pieper.

Zu Beginn wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, insbesondere den in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen Albert Tietmeyer, Heinz Möllers, Ehrenmitglied Tönne Bückers und dem langjährigen externen Dozenten Marco Schüppmann.

Geschäftsführer Cornelius Ernsting blickte zurück auf die vergangenen Jahre. Öffentliche Auftritte waren wegen der Coronapandemie rar gesät. Erst im November 2021 war der erste Auftritt nach dem davor letzten beim Rosenmontagszug in Düsseldorf 2020. Umso erfreulicher waren die stabil hohen Mitgliederzahlen, teilt der Verein mit. Dem SFZ gehören aktuell 266 Mitglieder an (2020: 269), von denen 151 aktiv musizieren.

Kassierer Marco Brüning berichtete weniger erfreuliches. Da kein Spielbetrieb möglich war, aber dennoch neue neue Instrumente benötigt wurden, musste der Verein auf Rücklagen zurückgreifen. Wichtig sei es deshalb, wieder in den „Normalbetrieb“ zu kommen. Die Kasse wurde laut der Kassenprüfer dennoch einwandfrei geführt und der Vorstand einstimmig entlastet.

Veränderungen im Vereinsvorstand

Bei den Wahlen zum neuen Vorstand kam es zu einigen Veränderungen: Neu in den Vorstand des Musikvereins gewählt wurden durch die Versammlung Christopher Feldhues als stellvertretender Geschäftsführer, Silvia Pitlinski als Schriftführerin und Malte Segeler als stellvertretender Registerführer Schlagwerk. Michael Woltering, Ralph Möllers, Nadine Meiring und Tobias Langehaneberg schieden hingegen aus dem Vorstand aus. Der erste Vorsitzende Henning Bückers bedankte sich im Namen des Vereins bei mehreren ausgeschiedenen Kollegen für ihr jahrelanges Engagement und überreichte zum Ausstand ein kleines Dankeschön.

Anschließend wurden sowohl für dieses als auch für das vergangene Jahr Mitglieder geehrt. Der Fünf-Jahresorden konnte gleich 24 Mal und der Zehn-Jahresorden elf Mal verteilt werden.

Der aktuelle Vorstand des SFZ Metelen (v.l.). Pascal Lütke Scharmann, Olaf Diesen, Steffen Röwekamp, Marek Tewes, Malte Segeler, Jan-Wilm Verst, Henning Bückers, Lucas Althoff, Christopher Feldhues, Simon Möllers, Katharina Schründer, Niclas Schwartbeck, Luisa Brüning, Sebastian Lastring, Lisa Iking, Cornelius Ernsting, Jonas Iking, Silvia Pitlinski, Marie-Ines Fleige Foto: Christiopher Feldhues

Besonders hervorzuheben sind laut des Vereins hier die Ehrungen für 20-jährige aktive Mitgliedschaft von Lucas Althoff, Andre Becking, Sebastian Lastring, Jan-Wilm Verst und Tabea Zutelgte. Außerdem wurde Nadine Meiring für 25 Jahre als aktive Musikerin geehrt.

Gemeines Konzert geplant

Der Tambourmajor gab anschließend noch einen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre, in denen zwar wenig Auftritte stattfanden, aber reichlich geprobt wurde. Insbesondere dankte er den 26 Übungsleitern, die es fast durchgängig geschafft hätten, den Probenbetrieb aufrecht zu halten, teilweise in Einzelunterricht und via Onlineunterricht.

Auch jene Mitglieder, die eigentlich schon im vergangenen Jahr hätten geehrt werden sollen, wurden nun geehrt. Foto: Christopher Feldhues

Ebenfalls positiv bewertete er die musikalische Entwicklung der vergangenen Jahre. Immer anspruchsvollere Stücke könnten in immer kürzerer Zeit einstudiert werden.

Abschließend wurde verkündet, dass der SFZ am 10. September (Samstag) ein großes Gemeinschaftskonzert mit dem Spielmannszug Oeding in Metelen veranstaltet möchte.