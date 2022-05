Strategie zum reich werden aus Metelen

Metelen

Anlagetipps auch für Neueinsteiger an der Börse haben der Metelener Volkswirt Heinz Vinkelau und zwei Co-Autoren in einem neu erschienenen Buch zusammengefasst. Strategisches Vorgehen bei der Geldanlage wird in dem Werk mit dem Titel „Reich werden für Dummies“ dargestellt. Es ist nicht das erste Buch des Meteleners zum Thema Kapitalmarkt