Strukturelle Probleme angehen

Metelen

Mit den Stimmen aller vier im Rat vertretenen Fraktionen wurde in der Sitzung am Montagabend der Haushalt der Gemeinde für das laufende Jahr beschlossen. Das Defizit wird durch einen Griff in die Rücklage ausgeglichen . Schwerer wiegt die finanzielle Belastung durch die Coronapandemie.

Von Dieter Huge sive Huwe