Jan-Niklas Kippelt (l.) und Marius Schulte wuchsen in Metelen auf und kennen den Ort und seine Strukturen. Sie wollen aus dem ehemaligen „Ihr Platz“-Ladenlokal den „Seifenplatz“ machen, in dem Menschen individuell Platz zum Arbeiten mieten, in dem aber auch Vereine und Institutionen Seminare, Ausstellungen und Veranstaltungen abhalten können.

„Corona hat in der Arbeitswelt ganz viel verändert.“ Marius Schulte, Management-Student an der TU München hat genau beobachtet, wie Arbeitnehmer in der Zeit der Pandemie ins Homeoffice gewechselt sind, wie digitale Kommunikationsformen eingespielte Pendlerströme aufgebrochen haben. „Darauf werden wir aufbauen“, ist sich auch Niklas Kippelt sicher, dass neue Strukturen im Job zugleich auch Chancen für neue Angeboten vor Ort bieten. Der 27-jährige Architekturstudent hat, wie sein ein Jahr älterer Mitstreiter, Wurzeln in Metelen, war wie Schulte beim „Kinkerlitzchen“ Mitorganisator und will einem Leerstand am Sendplatz neues Leben einhauchen.

Räume für Seminare, Veranstaltungen und Ausstellungen

„Seifenplatz“ soll – als eine Namensadaption des vormaligen Mieters „Ihr Platz“ – das frühere Ladenlokal heißen, in dem Menschen gemeinsam arbeiten, in dem sich aber auch Vereine, Verbände und Institutionen aus Metelen und Umgebung treffen können. Seminare, Veranstaltungen und Ausstellungen bietet ein Bereich des Seifenplatzes voll ausgestattete Räume. Menschen, die in Ruhe arbeiten wollen, zugleich aber auch das soziale Miteinander dem gelebten Homeoffice-Alltag vorziehen, können sich im zweiten Bereich des ehemaligen Drogeriemarktes einmieten – ganz individuell, sogar nur tageweise.

„Wir stellen die Infrastruktur von den Arbeitsplätzen über die digitale Kommunikation bis hin zur Kaffeemaschine“, umschreibt Marius Schulte das Angebot. „Unsere Idee ist es, einen Begegnungsraum zu schaffen, einen sogenannten dritten Ort zwischen Homeoffice und den übliche Büros“, assistiert Jan-Niklas Kippelt. Gerade die sozialen Kontakte, die es im Homeoffice nicht gebe, trügen zum produktiven Arbeiten bei.

Dabei soll der Coworking-Bereich sowohl geschlossene als auch offene Arbeitsplätze erhalten. Die beiden Studenten haben über die Metelen-App bereits eine erste Nutzerbefragung gemacht und erhoffen sich jetzt weitere Kontakte zu Interessierten, um den „Seifenplatz“ auf die Erfordernissen und Wünsche der Nutzer einrichten zu können.

Bis zum vierten Quartal des Jahres soll der Innenausbau erfolgen. Grobe Skizzen existierten, Architekturstudent Jan-Niklas Kippelt wird diese verfeinern. Bereits sehr konkret ist die Einrichtung eines Bereichs, den auch Vereine nutzen können. Interesse aus dem Ort gibt es bereits, ließen die beiden „Seifenplatz“-Initiatoren durchblicken.

Digitales Raummanagement und digitale Schlüssel

Der Konferenzraum und der große Veranstaltungsraum ist von allen nutzbar – auch von den Mietern der Büro-Arbeitsplätze. Die Belegung der Räume erfolgt durch digitales Raummanagement und digitale Schlüssel.

Unterstützt wird das Projekt auch von der öffentlichen Hand. Das Land NRW hat ein Programm zur Innenstadt-Förderung aufgelegt, an dem der „Seifenplatz“ finanziell partizipiert. Die Gemeinde bringt sich mit 2800 Euro ein. Mit den Geldern wird die Miete des Ladenlokals finanziert. Metelens Bürgermeister Gregor Krabbe, beschrieb „Seifenplatz“ als ein tolles Beispiel dafür, wie der Ortskern belebt werden könne.

Seit dem Herbst des Vorjahres planen die beiden Studenten bereits gemeinsam mit der Gemeinde ihr Projekt, das sie jetzt öffentlich machten. Niklas Kippelt und Marius Schulte freuen sich über Kontakte zu interessierten Coworkern, Vereinen, Verbänden und anderen Interessierten.

Sie sind erreichbar unter E-Mail info@seifenplatz-metelen.de, telefonisch unter +491608428144.