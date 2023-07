Metelener Unternehmen produziert maßgeschneiderte Unterkünfte mit Komfort

Metelen

Das Metelener Unternehmen FIT ist nicht nur in den Bereichen Stalltechnik für die Geflügelzucht, der Herstellung von FFP-Masken und in der Solartechnik aktiv, sondern hat mit dem Bau von mobilen Tiny Houses einen neuen Geschäftszweig etabliert, mit dem es sich unter anderem an Jägerinnen und Jäger wendet.