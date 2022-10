Über Stock und Stein

Der Fettmarkt in Metelen findet in diesem Jahr nach den Recherchen des Gemeindearchivs Metelen im 685. Jahr statt. Der erste bislang bekannte Beleg für die Abhaltung des Marktes stammt aus dem Jahr 1337 mit dem Hinweis auf eine Bewachung des Marktes (custodia fori ibidem). Der Beleg findet sich in einer Kaiserurkunde aus dem „Westfälischen Urkundenbuch“, eine Quellensammlung in mehreren Bänden, herausgegeben von der Historischen Kommission für Westfalen (LWL).

